Zeugen gesucht Schloss aufgezwickt und Motorrad geklaut

Foto: 123rf.com

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten in Waffenbrunn eine Motocross-Maschine, die in einer Maschinenhalle in Obernried abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 15. November, und Sonntag, 22. November.