Technischer Defekt Taxi gerät in Brand – weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Am Samstag, 21. November, gegen 22.25 Uhr, stellte der Fahrer eines Taxis in der Holzländestraße in Regensburg einen Funkenschlag an seinem Fahrzeug fest. Es gelang ihm noch seine persönlichen Sachen aus dem Taxi zu holen, nachdem das Fahrzeug unmittelbar darauf in Brand geriet.