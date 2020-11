Anzeige erstattet 29-Jähriger verstößt gegen das Waffengesetz

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, 21. November, nachmittags am Parkplatz der Bundesstraße B20 Höhe Satzdorfer See bei Cham konnte im Pkw eines 29-Jährigen eine Dose Reizstoffsprühgerät CS-Gas festgestellt werden.