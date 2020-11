Die Polizei sucht Zeugen Duo schlägt und tritt 14-Jährigen, weil er keine Maske trug

Dm Donnerstag, 19. November, kam es gegen 14 Uhr in der Dieselstraße in Regensburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern und einem 14-jährigen Schüler, der sich auf dem Nachhauseweg befand.

Regensburg. Die beiden Unbekannten sprachen den Jugendlichen an, weil er keinen Mund-Nase-Schutz trug. Als ihnen der 14-Jährige erklärte, dass es in diesem Bereich der Stadt keine Pflicht sei, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, und seinen Weg fortsetzen wollte, schubsten sie ihn und einer der Angreifer brachte ihn mit einem Fußtritt zu Boden. Obwohl der Junge bereits auf dem Boden lag, traten ihn die beiden Männer noch mehrfach gegen den Oberkörper. Erst als zwei Passanten dazwischen gingen, ließen die Unbekannten von dem Schüler ab und flüchteten in westliche Richtung. Durch die Tritte erlitt der Jugendliche einen Rippenbruch.

In diesem Zusammenhang sucht die Regensburger Polizei nach zwei Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren, 1,80 bzw. 1,60 bis 1,75 Meter groß, jeweils dunkel bekleidet mit weißen Turnschuhen. Zudem bittet die Polizeiinspektion Regensburg Süd die beiden Passanten (eine ältere Frau und einen Mann), die durch ihre Zivilcourage wohl schlimmere Verletzungen des Jugendlichen verhindert haben, sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001 zu melden.