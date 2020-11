50.000 Euro Schaden Küchenbrand in Pfatter – eingeschaltete Ceranfeldkochplatte vergessen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 17. November, löste gegen 7.25 Uhr, die vergessene eingeschaltete Ceranfeldkochplatte des Elektroherdes in der Küche eines Einfamilienhauses in der Regensburger Straße in Pfatter einen Feuerwehreinsatz aus.