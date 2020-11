Finanzkontrolle Schwarzarbeit Für mehr Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt – Zoll prüft bundesweit in der Abfallwirtschaft

Foto: BWZ Bundesfinanzverwaltung

Rund 2.200 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften am Dienstag, 10. November, in einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Betriebe und Beschäftigte in der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst. Im besonderen Fokus des Zolls standen dabei Recyclingunternehmen, Entsorgungsfachbetriebe, Containerdienste, Altkleider- und Autoverwerter sowie Schrotthandelsunternehmen.