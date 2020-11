Kripo ermittelt Betrüger am Telefon haben keine Chance

Die Polizei registrierte am Dienstagnachmittag, 10. November, in wieder etliche Anrufe von falschen Polizeibeamten. Es kam zu keiner Geldübergabe.

Cham/Regensburg. Insbesondere im Bereich Cham und Regensburg riefen Betrüger am Dienstag bis in die späten Abendstunden bei älteren Personen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Täter konnten niemanden in die Irre führen und an Geld oder Vermögenswerte der älteren Personen gelangen, da diese frühzeitig und bedacht das Gespräch beendeten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen und macht auch weiterhin darauf aufmerksam, bei derartigen Anrufen keinerlei Auskünfte über das Vermögen zu geben, sondern die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu informieren.