Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Hydranten und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Am Montag, 9. November, in der Zeit von 8 Uhr bis 12.45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Höllbachstraße in Brennberg neben dem Gehweg stehenden Hydranten und verursachte dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro.