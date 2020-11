Mit Klappspiegel Mann beobachtet Frau auf Toilette im Einkaufszentrum

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 9. November, gegen 18.30 Uhr, suchte eine Regensburgerin die Damentoilette in einem Regensburger Einkaufszentrum in der Dr.-Gessler-Straße auf. Hierbei bemerkte sie einen Klappspiegel, der unter die Trennwand gehalten wurde.