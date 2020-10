Kontrolle im ÖPNV Die Oberpfälzer halten sich an die Maskenpflicht

Foto: Polizei Oberpfalz

Am Freitag, 23. Oktober, fanden zwischen 7 und 22 Uhr im Rahmen eines bayernweiten Einsatzes Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr statt. Zielrichtung war insbesondere die Überprüfung der Einhaltung der Maskenpflicht. In der Oberpfalz stießen die Kontrollen in der Bevölkerung insgesamt auf großes Verständnis.