Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Garagentor in Mintraching

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. auf 22. Oktober, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Weißdornstraße in Mintraching das Garagentor eines Einfamilienhauses. Vermutlich war die Zielrichtung des Täters ins Innere der Garage zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang.