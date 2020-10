Zeugen gesucht 17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Arnschwang leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 21. Oktober, fuhr ein 17-jähriger Further mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße von Arnschwang in Richtung Weiding. Ein vor ihm fahrender 34-jähriger Skoda-Fahrer bremste ab, um nach links abzubiegen. Dies übersah der 17-Jährige und fuhr auf den Vorausfahrenden auf.