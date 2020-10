Flammen bereits sichtbar Rauchentwicklung in einer Wohnung – schlafende 39-Jähriger erleidet starke Rauchvergiftung

Wegen eines Rauchmelders wurden Nachbarn am Dienstagabend, 20. Oktober, auf eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Gutweinstraße in Regensburg aufmerksam. Die 39-jährige Wohnungsinhaberin konnte nicht herausgeklingelt werden, von außen waren jedoch schon Flammen sichtbar.