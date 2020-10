Zeugen oder Betroffene gesucht Betrunkene 63-Jährige fährt Schlangenlinien und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmorgen, 20. Oktober, gegen 8.20 Uhr, wurde ein Verkehrsteilnehmer, der Schlangenlinie fährt, der Polizei gemeldet. Die Fahrstrecke ging von Wörth an der Donau kommend in Richtung Cham. In Schorndorf konnte die 63-jährige Fahrerin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.