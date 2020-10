Zeugen gesucht Spiegelstreifer bei Falkenstein – einer der Beteiligten hält nicht an

Foto: 123rf.com

Zu einem Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Mittwoch, 21. Oktober, in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße von Falkenstein in Richtung Brennberg Höhe Schergendorf. Hierbei wurden die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt.