Hinweise erbeten Am Pendlerparkplatz geparkt und abends einen Schaden festgestellt

Foto: 123rf.com

Am Morgen des Dienstags, 20. Oktober, wurde ein grauer Skoda auf dem Pendlerparkplatz am Lappersdorfer Kreisel abgestellt. Als der Fahrzeugführer kurz nach 18 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken, hinteren Türe seines Wagens.