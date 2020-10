Brandstiftung nicht ausgeschlossen Zwei Brände in der Nacht beschäftigen die Polizei in Regensburg

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 21. Oktober, in den frühen Morgenstunden, brannten in kurzen Abständen zwei Rohbauten im Stadtgebiet. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.