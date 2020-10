Zwei Pkw beschädigt Bootsanhänger verliert binnen kurzer Zeit zwei Reifen auf der Autobahn

Am Dienstag, 20. Oktober, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw mit Bootsanhänger auf der Autobahn A93 in Richtung Hof. Kurz vor dem Pfaffensteiner Tunnel in Regensburg verlor sein Bootsanhänger aus bislang unbekannter Ursache den ersten Reifen, kurz danach schließlich einen zweiten Reifen.