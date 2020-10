Hinweise erbeten Leichtauto muss gegen Randstein fahren und kippt zur Seite – eine Person leicht verletzt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 20. Oktober, gegen 13.10 Uhr, kam es in der Frühlingstraße in Cham auf Höhe der Industrie- und Handelskammer Cham zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.