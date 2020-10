Hinweise erbeten Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Stützmauer und kümmert sich nicht um den Schaden

Am Montag, 19. Oktober, in der Zeit von 6 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug die Stützmauer eines Anwesens in Haid in Altenthann beschädigt.