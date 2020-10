Diebstahl Katalysatoren-Dieb in Regensburg unterwegs

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 14. bis 15. Oktober, entwendeten unbekannte Täter die Katalysatoren von zwei am Dultplatz und Am Protzenweiher in Regensburg abgestellten Pkw.