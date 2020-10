Kontrolle in Regenstauf Drogenvortest verlief positiv – 37-Jähriger durfte nicht mehr weiterfahren

Foto: Ursula Hildebrand

Eine Streife der Polizeiinspektion Regenstauf kontrollierte am Mittwoch, 14. Oktober, in der Früh in der Regensburger Straße in Regenstauf einen 37-jährigen aus dem Landkreis Schwandorf stammenden Pkw-Lenker.