Stau im Berufsverkehr Lkw-Fahrer muss niesen und baut Unfall

Gegen circa 5.30 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer am Mittwoch, 14. Oktober, nach dem Beladen in einem Großverteilerzentrum bei Regenstauf auf die A93 in Richtung München auf. Kurz nach dem Einfädeln auf die Hauptfahrbahn musste der Fahrer niesen und verriss dabei kurz das Lenkrad, sodass er mit der Zugmaschine zuerst die Leitplanke touchierte und anschließend in Bankett kam.