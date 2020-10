Bei Regenstauf 40-Jähriger baut Unfall auf der A93 – er hatte über zwei Promille

Am Sonntag, 11. Oktober, gegen 11 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw die Autobahn A93 in Richtung Regensburg. Kurz nach der Anschlussstelle Regenstauf verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, erfasste die Mittelleitplanke und schleuderte über alle Spuren in den Straßengraben.