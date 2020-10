Die Polizei ermittelt Das Crystal kam mit der Post

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Eine Bewohnerin aus dem Raum Waldmünchen fand Ende September 2020 einen an sie adressierten Umschlag in ihrem Briefkasten. Als Inhalt stellte sie zwei Tütchen mit weißem Pulver fest. Sie setzte sich sofort mit der Polizei in Verbindung. Bei einem Stofftest des Pulvers durch die Polizei, bestätigte sich der anfängliche Verdacht, dass es sich um die gefährliche Droge Crystal handelt.