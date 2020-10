Da flogen die Fäuste Schlägerei auf dem Fußballplatz – die Polizei sucht nach Bild- und Videoaufnahmen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 4. Oktober, kam es in der Sportanlage am Weinweg während eines Fußballspiels zu einer Schlägerei an der eine große Personenanzahl beteiligt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.