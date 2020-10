Kontrollen am Wochenende Betrunkene Autofahrer gehen der Neutraublinger Polizei ins Netz

Am Samstag, 3. Oktober, gegen 21.40 Uhr, wurde im Fürst-Johannes-Ring in Neutraubling der Fahrer eines Audi durch Polizeibeamte der PI Neutraubling einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Neutraubling. Hierbei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeuglenker alkoholisiert war. Aufgrund des Atemalkoholwertes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Pkw-Schlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Am Sonntag, 4. Oktober, gegen 3 Uhr, ergab die Kontrolle eines 21-jährigen Pkw-Fahrers in der Max-Reger-Straße in Neutraubling einen Atemalkoholwert im Bereich der absoluten Fahrtuntüchtigkeit. Deshalb wurde in diesem Fall ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.