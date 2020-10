Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 30. September, in Beratzhausen im Verlauf des Tages ein schwarz-blaues Mountainbike im Wert von circa 500 Euro.

Beratzhausen. Die Besitzerin hatte es am frühen Morgen mit einem Kettenschloss gesichert am Fahrradparkplatz des Bahnhofes in Beratzhausen abgestellt.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/ 95140 in Verbindung zu setzen.