Kontrolle Fahrradfahrer betrunken, Begleiter im Besitz von Betäubungsmitteln

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 30. September, kurz vor Mitternacht, wurde eine Streifenbesatzung der PI Regensburg Nord in der Alten Nürnberger Straße in Regensburg auf einen 22-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam. Dieser fuhr nicht nur ohne Licht, sondern auch noch freihändig und tippte währenddessen auf seinem Handy.