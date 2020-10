Ermittlungen aufgenommen Ladendieb flüchtet vom Kundenparkplatz und beschädigt dabei ein geparktes Auto

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 30. September, entwendete ein bislang Unbekannter im Rodinger Rewe in der Further Straße Waren im Wert von über 80 Euro. Nachdem er dabei erwischt wurde, flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug vom Kundenparkplatz.