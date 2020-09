Eine Leichtverletzte Lkw kollidiert in Lappersdorf mit Bus und fährt unbeirrt weiter

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 28. September, gegen 16.30 Uhr, war ein Linienbus in der Regendorfer Straße in Lappersdorf geradeaus Richtung Hainsacker unterwegs. Zur gleichen Zeit befand sich in gleicher Fahrtrichtung ein Lkw auf dem Linksabbiegestreifen zur Industriestraße.