Anzeige aufgenommen Zwei Schülerinnen beim Ladendiebstahl in Velburg ertappt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 21. September, um 18 Uhr, wurden eine 13- und eine 16-jährige Schülerin in den Geschäftsräumen eines Supermarktes in Velburg beim Ladendiebstahl erwischt. Die Beiden bezahlten an der Kasse lediglich einen Teil ihres Einkaufs.