Crash bei Pettendorf Drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder – Unfallverursacher hatte 2,4 Promille

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 18. September, kurz nach 14 Uhr in Pettendorf auf der Hauptstraße.

Pettendorf. Ein Autofahrer, der mit seinen zwei Kindern in Fahrtrichtung Reifenthal unterwegs war, geriet in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, sodass es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden seine zwei Kinder und die Unfallgegnerin schwer verletzt. Sie wurden in Regensburger Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Betroffene wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

An der Unfallstelle waren zur Absperrung, Verkehrsumleitung und Reinigung der Fahrbahn Einsatzkräfte der Feuerwehren Pettendorf, Kneiting und Hainsacker eingesetzt.