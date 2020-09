Nicht aufgepasst Fünf Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Cham

Foto: Ursula Hildebrand

Offenbar aus Unachtsamkeit war der 21-jährige Fahrer eines Subaru am Samstag, 19. September, gegen 19 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham stadteinwärts unterwegs war, einem Audi, der verkehrsbedingt angehalten hatte, aufgefahren.