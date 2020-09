Auf dem Krankenhausparkplatz Auto angefahren und abgehauen

Am Mittwoch, 16. September, gegen 19 Uhr, wurde ein auf dem Krankenhausparkplatz in Wörth an der Donau abgestellter schwarzer BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Beifahrerseite beschädigt.