Bei Seubersdorf Vorfahrt missachtet – Autofahrerin schwer verletzt

Am Mittwoch, 16. September, gegen 12 Uhr wollte eine 71-jährige Autofahrerin von Krappenhofen kommend die Staatsstraße 2251 geradeaus nach Seubersdorf überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Transporters, der folglich frontal mit ihrer linken Fahrzeugseite kollidierte.

Seubersdorf. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und blieben im Grünstreifen liegen. Die Frau wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Regensburg gebracht. Der 27-jährige Transporterfahrer wurde leicht verletzt in das Klinikum Neumarkt gebracht. Durch umherfliegende Teile erlitt zudem eine 68-jährige Radfahrerin Verletzungen am Arm. Zur Klärung der genauen Umstände des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

An der Unfallstelle kamen die Feuerwehren aus Krappenhofen, Seubersdorf und Parsberg zum Einsatz