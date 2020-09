Unfall bei Wenzenbach Von der Fahrbahn abgekommen – Biker (47) mittelschwer verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Mittwoch, 16. September, in den frühen Abendstunden, befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Schwandorf die Kreisstraße 2150 zwischen Kürn und Wenzenbach, als er in einer Linkskurve aufgrund noch nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam.