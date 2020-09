Bei Pielenhofen Toten aus der Naab geborgen – die Kripo ermittelt

Foto: vifogra/Schuh

Am Sonntagabend, 6. September, meldete ein Angler, dass er kurz unterhalb des Wehrs in Pielenhofen ein Kanu vorbeitreiben sah, an dem sich eine Person festhielt. Die Person sei kurz darauf im Fluss untergegangen. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Sonntag bis in die Nachtstunden und am Montagvormittag verliefen jedoch ergebnislos.