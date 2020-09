Zeugen gesucht Radmuttern gelockert – Pkw-Fahrerin verliert Vorderrad

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. auf 9. September, lockerte ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern des linken Vorderreifens eines Skoda in Hinterberg in Regenstauf.