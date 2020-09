Hinweise erbeten Unbekannter klaut E-Bike im Wert von 1.500 Euro

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum von Mittwoch, 9. September, 21 Uhr, bis Donnerstag, 10. September, 7 Uhr, in der Dresdener Straße in Neutraubling ein E-Bike. Das Fahrrad war vorm Wohnanwesen mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer versperrt.