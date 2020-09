Anzeige erstattet Diebstahlsicherung überführt Ladendieb in Furth im Wald

Foto: 123rf.com

Ein in Furth im Wald wohnhafter 42-jähriger Bosnier steckte am Mittwochabend, 9. September, einen Fitness-Tracker in seine Einkaufstüte. Die Fitness-Uhr legte er beim Bezahlen nicht auf das Kassenband zu den anderen Einkäufen.