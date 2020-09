Zeugen gesucht Weißer Lkw touchiert Verkehrsspiegel in Brennberg und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 9. September, gegen 8 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter weißer Lkw in Brennberg in Richtung Frauenzeller Ortskern. Dabei touchierte er den an einem Strommasten befestigten Verkehrsspiegel. Der Fahrzeugführer besah sich den inzwischen am Boden liegenden beschädigten Spiegel und entfernte sich dann, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.