Hinweise erbeten Unbekannter fährt Pkw in Zell an und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. August, in der Zeit von 9 Uhr bis 11.15 Uhr, wurde ein in Zell im Ortsteil Schillertswiesen im Brennberger Weg geparkter blauer VW Polo von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt.