Schwer verletzt 81-Jährige missachtet die Vorfahrt – 23-Jähriger will ausweichen und überschlägt sich

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, um 18 Uhr, wollte eine 81-jährige Polo-Fahrerin von Buch her kommend nach links in die Kreisstraße NM13 Richtung Breitenbrunn einbiegen. Dabei übersah sie einen 23-jährigen Seat-Fahrer, der von Breitenbrunn in Richtung Langenthonhausen fuhr.