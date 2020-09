Bei Riekofen Drei Verletzte nach Zusammenstoß mit Traktor

Foto: vifogra/Schuh

Am Dienstag, 8. September, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Traktor die Staatsstraße 2146 von Riekofen kommend in Richtung Pfatter. An einer Einmündung wollte er nach links in eine geteerte Feldzufahrt abbiegen. Hier kam es zum Unfall.