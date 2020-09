Die Polizei ermittelt 65-Jähriger stürzt auf der Walhalla drei Meter ab und stirbt

Am Sonntag, 6. September, stolperte ein 65-Jähriger an den Treppenstufen der Walhalla. Nach einem Sturz verstarb der Mann in den Abendstunden im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unglück führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.