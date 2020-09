Personenkontrolle Joint ins Gebüsch geworfen – Polizeistreife kontrolliert zwei Heranwachsende und wird fündig

Am Sonntag, 6. September, gegen 20.15 Uhr, befanden sich zwei junge Burschen in der Oppersdorfer Straße in Lappersdorf. Als die Heranwachsenden eine herannahende Streife der Polizeiinspektion Regenstauf erblickten, warf einer der Beiden einen zunächst unbekannten Gegenstand ins Gebüsch.