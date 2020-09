Fahrer schwer verletzt Die Polizei sucht Zeugen für Unfall in der Landshuter Straße in Regensburg

Foto: Berufsfeuerwehr Regensburg

Am Samstag, 5. September, kam es in der Landshuter Straße in Regensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Dies zog eine längere Verkehrssperrung nach sich.