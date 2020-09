Unfall in Laaber Fahrradfahrer übersieht Fußgänger – beide leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 31. August, gegen 18.15 Uhr, übersah ein Fahrradfahrer in der Frauenberger Straße in Laaber einen Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß.