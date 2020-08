Mit einem geklauten Fahrrad betrunken gegen einen Pkw gefahren

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 30. August, befuhr ein 41-Jähriger mit einem Fahrrad die Maximilianstraße in Regensburg. Hier stieß er mit einem am Straßenrand geparkten Pkw zusammen, wobei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich an diesem entstand.